Призвал к уничтожению Украины: СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Машкову

Машкова обвиняют по трем статьям, по которым актеру грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, публично оправдывающего вооруженную агрессию России.

Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессорки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

После начала полномасштабного вторжения актер неоднократно выступал в поддержку окупантов во время массовых мероприятий с участием Путина.

Также на собственном Телеграмм-канале и персональной странице Инстаграм с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов.

В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

Кроме того, Машков незаконно приезжал в временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против нашего государства.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу Кремля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

В настоящее время злоумышленник находится в России.

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, 6 мая в российском городе Нижний Новгород взорвали автомобиль с российским пропагандистом Захаром Прилепиным.

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