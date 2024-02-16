Призвал к захвату всей Украины: СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Дмитрию Васильцу

Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он переехал в Москву.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителю прокремлевской партии Дмитрию Васильке, призывавшему к уничтожению Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители собрали доказательную базу на пророссийского блогера и экс-главе запрещенной партии "Государство" Дмитрии Васильце. Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он переехал в Москву, где публично поддержал агрессивную войну против Украины.

"Для распространения враждебной пропаганды Василец задействовал собственные каналы на видеохостинге Ютуб и в мессенджере Телеграмм с общей аудиторией более полумиллиона пользователей. На этих ресурсах он восхвалял режим путина, оправдывал полномасштабное вторжение России и призывал к уничтожению нашего государства. Также он неоднократно выступал в поддержку кремля во время массовых пропагандистских мер при участии представителей высшего военно-политического руководства России", – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что в эфирах центральных пропагандистских каналов России он лично призвал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Василию о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий). Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что кафиры вынесли приговор семи бойцам корпуса "Азов" — каждый получил более 25 лет тюрьмы.

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