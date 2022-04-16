Призвал население к повиновению оккупантам: в Херсонской области поймали коллаборанта

Призвал население к повиновению оккупантам: в Херсонской области поймали коллаборанта

Задержанный поддерживал захватчиков.

В Херсонской области прокуратура открыла уголовное производство из-за коллаборационной деятельности жителя Скадовска.

Об этом идет речь на сайте Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Скадовска поддерживал государство-агрессора, его оккупационные войска, призывает местное население к повиновению и поддержке врага.

Также читайте Отрицал войну и обвинял ВСУ в обстрелах: в Житомирской области обнаружили коллаборанта

Прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержаны трое подозреваемых в диверсиях. Им инкриминируют государственную измену. Кроме того, за пределы страны отправили шестерых иностранцев, которые могли "способствовать дестабилизации ситуации в регионе".

А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Читайте также: