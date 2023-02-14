"Призвал освободить города от нацистов": жителя Донбасса приговорили к 5 годам

Мужчина призвал "освободить Мариуполь от нацистов"
Житель Донецкой области поддерживал армию РФ и оккупацию Мариуполя. Его приговорили к 5 годам тюрьмы.
Об этом говорится на сторонах Донецкой областной прокуратуры.
В прокуратуре сообщили, что задержанный распространял информацию о захвате оккупантами городов Херсон, Итополь, Мариуполь и Изюм. В частности, подкреплял это, призвал "освободить города от нацистов".
"В апреле 2022 года житель г. Родинское неоднократно размещал в своем аккаунте в социальной сети публикации и видео, в которых признавалось правомерным вооруженное нападение РФ на Украину", — говорится в сообщении.
Мужчину приговорили за оправдание вооруженной агрессии России против Украины на 5 лет.
Напомним, возле села Сокиряны Черновицкой области пограничники задержали россиянина, уже второй раз пытавшегося незаконно попасть в Украину.
Добавим, перед судом предстанет 43-летний мужчина, убивший знакомого в Самборском районе Львовской области.
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