"Призвал освободить города от нацистов": жителя Донбасса приговорили к 5 годам

Житель Донецкой области поддерживал армию РФ и оккупацию Мариуполя. Его приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом говорится на сторонах Донецкой областной прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что задержанный распространял информацию о захвате оккупантами городов Херсон, Итополь, Мариуполь и Изюм. В частности, подкреплял это, призвал "освободить города от нацистов".

"В апреле 2022 года житель г. Родинское неоднократно размещал в своем аккаунте в социальной сети публикации и видео, в которых признавалось правомерным вооруженное нападение РФ на Украину", — говорится в сообщении.

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Мужчину приговорили за оправдание вооруженной агрессии России против Украины на 5 лет.

Напомним, возле села Сокиряны Черновицкой области пограничники задержали россиянина, уже второй раз пытавшегося незаконно попасть в Украину.

Добавим, перед судом предстанет 43-летний мужчина, убивший знакомого в Самборском районе Львовской области.

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