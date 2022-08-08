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Призвал поддержать оккупантов: жителя Броваров будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины

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Призвал поддержать оккупантов: жителя Броваров будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины

Фото: Прокуратура Киевской области

Во время обыска у мужчины обнаружены и изъяты вещи и документы, свидетельствующие о поддержке действий страны-агрессора.

В Броварах под Киевом мужчину будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины.

Местный житель призвал поддержать оккупантов.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевской области по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК Украины).

"Согласно данным следствия, житель Броваров, находясь на одной из улиц города, призвал местных жителей признать что Крым — это РФ, а нашим Вооруженным Силам Украины нужно сложить оружие. Также он демонстрировал фото и видеоматериалы в поддержку РФ, таким образом призывая к изменениям границ территории Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время обыска у мужчины обнаружены и изъяты вещи и документы, свидетельствующие о поддержке действий страны-агрессора.

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении УСС в Киевской области ДСР ЧП Украины.

© Прокуратура Киевской области
Фото: Прокуратура Киевской области

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста Сергея Коротких. В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления Генштаба вс РФ (более известного как ГРУ).

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Дата публикации
Просмотры
963
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