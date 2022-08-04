Призывал повиноваться оккупантам: в Днепре под суд отправили местного предателя

Восхвалял "русский мир", после чего пошел под суд. Интернет-агитатору, поддерживавшему оккупантов, огласили приговор в Днепре.
В Днепре под суд отправили "поклонника" оккупантов. Местный житель активно продвигал в соцсетях антиукраинский контент.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
В частности, мужчина поддерживал широкомасштабное вторжение и призывал подчиняться оккупантам. В СБУ говорят – у его страниц была несколькотысячная аудитория. Во время обыска у продавца также были обнаружены взрывоопасные предметы.
Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном обращении с боеприпасами. И приговорил к пяти годам заключения с конфискацией имущества. Но учтя сотрудничество со следствием — мужчину отпустили и назначили два года испытательного периода.
Напомним, что волна массовых заминирований прокатилась по Украине.
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