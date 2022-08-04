Призывал повиноваться оккупантам: в Днепре под суд отправили местного предателя

Восхвалял "русский мир", после чего пошел под суд. Интернет-агитатору, поддерживавшему оккупантов, огласили приговор в Днепре.

В Днепре под суд отправили "поклонника" оккупантов. Местный житель активно продвигал в соцсетях антиукраинский контент.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте В Киеве прошел митинг после массового убийства россиянами пленных в Оленовке

В частности, мужчина поддерживал широкомасштабное вторжение и призывал подчиняться оккупантам. В СБУ говорят – у его страниц была несколькотысячная аудитория. Во время обыска у продавца также были обнаружены взрывоопасные предметы.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном обращении с боеприпасами. И приговорил к пяти годам заключения с конфискацией имущества. Но учтя сотрудничество со следствием — мужчину отпустили и назначили два года испытательного периода.

Напомним, что волна массовых заминирований прокатилась по Украине.

Читайте также: