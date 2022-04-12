Призвал провести "денацификацию": российскому публицисту Гаспаряну объявили в Украине подозрение в призывах к геноциду

Призвал провести "денацификацию": российскому публицисту Гаспаряну объявили в Украине подозрение в призывах к геноциду

Подозреваемый является автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков".

Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что Гаспарян в своей книге системно продвигал утверждение о несостоятельности Украины для дальнейшего существования, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал российские власти провести так называемую "денацификацию" Украины. В частности, проведение военных действий на территории Украины и обеспечение полного внешнего контроля.

Гаспарян отмечал необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа, с так называемых границ "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. Среди идей подозреваемого – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже полное уничтожение народа.

Утверждения конкретно из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" не один раз употребляло российское высшее политическое и военное руководство для оправдания войны против Украины. Кроме того, Управделами президента РФ закупило книгу Гаспаряна для изучения и использования должностными лицами.

Офис генерального прокурора

Напомним, против Гаспаряна введены санкции ЕС.

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