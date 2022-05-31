Призвал сотрудничать с оккупантами: "гауляйтеру" Днепрорудного сообщили о подозрении

В Запорожской области прокуратура сообщила о подозрении "гауляйтеру" города Днепрорудное.

Предатель добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами и призвал местных жителей поступить аналогично.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что в мае 2022 года подозреваемый добровольно согласился сотрудничать с оккупантами. Он возглавил незаконную псевдодолжность "главы военно-гражданской администрации г. Днепрорудное".

"О своем новом назначении подозреваемый сообщил жителям и предпринимателям города в видеообращении, в котором также призвал содействовать деятельности оккупационных властей", — говорится в сообщении.

Колаборанту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 62-летний житель Тернополя предстанет перед судом за призывы в соцсетях поддерживать вторжение России в Украину. СБУ завершила расследование дела в отношении мужчины, который оправдывал зверства россиян в Украине и пропагандировал войну.

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