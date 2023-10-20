Призвал создать "мертвую зону" на границе Украины: СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Михееву

СБУ собрала доказательную базу в отношении российского пропагандиста Сергея Михеева, публично поддержавшего вооруженную агрессию РФ и призвавшего к полному уничтожению пограничных городов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, Михеев позиционирует себя как политолог, в "образе" которого он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах ключевых рупоров Кремля, в частности, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", "Радио России", "Маяк" и " Вести FM».

“Во время одного из своих выступлений в июне этого года Михеев призвал командование оккупационных группировок России осуществить серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по Сумам. Таким образом, российский пропагандист агитировал превратить украинский город в так называемую "мертвую зону", в которой вообще "не должно остаться живых людей", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что кроме российских атак на Сумы он "предлагал" продолжать регулярные воздушные удары по населенным пунктам украинского приграничья до полного их уничтожения, оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

“Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности российского пропагандиста. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михееву о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы”, — отметили в СБУ.

Напомним, что Россия заселяет квартиры украинцев на оккупированных территориях своими боевиками.

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