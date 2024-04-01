Призвала убивать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян

Среди новых задокументированных преступлений фигурантки – публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.

Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, призвавшей к геноциду украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фигурантка возглавляет международный рупор кремля – телеканал RT и входит в медийный пул Путина.

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По данным следствия, пропагандистка одной из первых поддержала полномасштабное вторжение России и военные преступления русских оккупантов.

Среди новых задокументированных преступлений фигурантки публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.

Кроме того, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде авторских сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов.

Прежде всего, речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного вражеского пропагандиста – Владимира Соловьева.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньяну о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян / Фото: СБУ

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

Отметим, что по материалам СБУ в марте 2023 года Симоньян уже было доложено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что Симоньян предположила, при каком условии Путин пойдет на прекращение огня.

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