Призыв медиков: в Минобороны объяснили, когда мобилизуют женщин

Пока нет мобилизации женщин, однако есть изменения относительно системы учета.

Украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года – изменения касаются только системы постановки на учет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность – единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке", — сказала она.

По ее словам, изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета", — добавила Маляр.

Напомним:

В Украине после полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля 2022 года, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

В июле Генеральный штаб заявлял, что женщин будут принимать на военный учет только с их согласия.

7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий добровольный порядок взятия женщин на военный учет.

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