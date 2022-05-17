Призыв на срочную военную службу: все, что нужно знать/Фото: facebook.com/PvkZahid

Призыв на срочную военную службу: все, что нужно знать

Призыв на срочную военную службу: все, что нужно знать

Некоторые вопросы, касающиеся выполнения воинского долга и срочной военной службы, во время действия военного положения актуализировались. Читайте на сайте ТСН.ua все, что нужно знать об особенностях срочной военной службы в Украине.

Призыв на военную срочную службу: когда происходит

Указ президента определяет сроки проведения призыва граждан страны на срочную военную службу. Соответствующий указ обычно появляется не позднее чем за месяц до конца года, предшествующего году призыва на срочную военную службу в средствах массовой информации. Если призыв на срочную военную службу происходит в особый период, информация об этом должна появиться в СМИ не позднее чем за месяц до начала.

Срочная военная служба весной 2022 года: проводится ли

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в апреле-июне 2022 года призыв на срочную военную службу производиться не будет.

Указ президента Украины от 11 апреля 2022 г. внес определенные изменения в Указ президента Украины "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году" от 29 декабря 2021 года. В частности из документа было изъято положение о призыве на срочную военную службу граждан мужского пола, отвечающих установленным требованиям, в апреле-июне 2022 года (согласно части первой ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

Согласно новой редакции, призыв на срочную военную службу запланирован на октябрь-декабрь 2022 года.

Как проходят срочную службу граждане Украины: где и с какой целью

Граждане Украины мужского пола, отвечающие определенным требованиям, проходят срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях, чтобы получить военно-учетную специальность, приобрести практические навыки и умения, которые понадобятся для защиты Родины.

Срочная служба: с какого возраста и какие требования

На срочную воинскую службу призывают граждан Украины мужского пола, которым на момент отправления в воинскую часть исполнится полных 18 лет, а также старшие лица (до 27-летнего возраста).

Остальные требования таковы:

призывники должны быть пригодны по состоянию здоровья;

отсутствие права на отсрочку или освобождение от призыва.

Отсрочка от срочной военной службы: кто имеет право

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В статье 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" описаны особенности отсрочки от срочной службы. Такие случаи могут служить примерами для отсрочки:

По семейным обстоятельствам : отец и мать или один из родителей (одинокий отец или одинокая мать) является нетрудоспособным, лицо, на попечении которого находится призывник, является нетрудоспособным; призывник заботится или заботится о другом лице и нет других трудоспособных лиц, которые могут это делать; у призывника есть несовершеннолетние братья или сестры, или нетрудоспособные братья и сестры (родные) независимо от возраста, не имеющих других трудоспособных опекунов; призывник самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; призывник является отцом ребенка до трех лет или двух или более детей; у призывника есть беременная жена; призывник – лицо из числа детей-сирот или детей, которые были лишены родительской опеки. В связи с получением образования : призывник учится в заведении общего среднего образования III ступени или профессионального образования на дневной форме обучения (после достижения 21-летнего возраста отсрочка свою силу теряет); призывник учится в учреждении профессионального высшего образования в дневной форме обучения; призывник учится в учреждении профессионального высшего или высшего образования в дневной форме обучения; призывник учится в заведении среднего или высшего духовного образования на дневной форме обучения; призывник учится в интернатуре, аспирантуре, докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства. В связи с продолжением профессиональной деятельности : гражданин Украины мужского пола призывного возраста работает педагогическим работником в заведении общего среднего образования с полной нагрузкой на этом посту; призывник является медицинским работником, имеющим полную нагрузку на своей должности в сельской местности; священнослужитель, окончивший учреждение высшего или духовного образования и занимающий должность в религиозной организации; призывник является сельским, поселковым или городским руководителем; лицо имеет степень доктора философии (кандидат наук)/доктора искусств/доктора наук и работает на должности по своей специальности; призывник является резервистом; полицейские на весь период службы (лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работники Государственного бюро расследований); сотрудники Службы судебной охраны.

Освобождение от призыва на срочную военную службу: какие могут быть причины

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В статье 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от призыва на срочную военную службу в мирное время увольняются следующие граждане:

Непригодны по состоянию здоровья и лица с инвалидностью; Достигли 27-летнего возраста к дате отправки на срочную службу; Выполнили военные обязанности в резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов; У которых отец, мать, родной брат или сестра погибли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения воинской службы или собрания военнообязанных; Воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; Воспитывают больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы ребенка или ребенка с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими болезнями и другими заболеваниями; Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, родителями (своих или партнера), нуждающимися в постоянном уходе; Осуществляют опеку над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; До обретения гражданства Украины уже прошли военную службу в другом государстве; Были осуждены за совершение уголовного преступления к ограничению свободы или лишению свободы (в том числе и те, кто был освобожден от отбывания наказания); После окончания заведения высшего образования получили военные (специальные) звания офицерского (начальствующего) состава.

Важно различать два понятия: освобождение от призыва на военную службу и увольнение с военной службы. В первом случае лицо увольняется до того, как начало проходить срочную военную службу. Во втором случае увольнение происходит во время прохождения военной службы (согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").