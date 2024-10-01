Призыв на службу по мобилизации: Кабмин внес важные изменения для добровольцев

Во вторник, 1 октября, Кабмин внес изменения в порядок призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, теперь предоставляется право командиру воинской части предоставлять направление для прохождения ВЛК, чтобы определить их степень пригодности к военной службе. Также предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Генштаб ВСУ может определить перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.

ОБНОВЛЕНО

Впоследствии в Министерстве обороны Украины подтвердили, что воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации. Следовательно, командиры воинских частей получают полномочия:

выдавать направления на ВВК,

комплектовать боевые части добровольцами.

Также военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Перечень таких воинских частей будет определять Генштаб ВСУ.

"Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями обороны", - прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, в ТЦК рекомендуют быть готовыми к мобилизации всем имеющим отсрочку.

От мобилизации к "бусификации", унижение, избиению и безнаказанность!

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