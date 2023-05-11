Призыв на военные сборы в России: поможет ли Путину мобилизация и сколько он может привлечь к войне оккупантов

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве на военные собрания находящихся в запасе граждан.

Почему он идет на такой шаг и сколько людей может привлечь в армию России, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

“Сегодня Путин и его команда предполагают, что мы начнем широкомасштабные наступления, и это будут мощные движения по освобождению территорий востока и юга Украины, особенно Крыма. Сегодня у России нет опытных резервов, чтобы задействовать, например, 300-500 тысяч, поэтому в данной ситуации даже те призывы, которые они совершили, это только начальные этапы, которые не перекрывают потребности не только в наступательных операциях и агрессивных действиях, а даже и в системной обороне в течение 1300 км, если это активная фаза. Но нужно держать и Беларусь, и Крым, то есть нужны очень большие силы”, — пояснил Николай Маломуж.

По его словам, российское военно-политическое руководство считает, что те запасники, которые проходили когда-то военную службу, имеют соответственно военный опыт. И для того чтобы его восстановить на новой фазе, сформировать новые подразделения резерва, действительно для этого они решили принять такую формулу, чтобы задействовать под видом учений запасников, резервистов по всей стране.

“В общей сложности это более 1,2 млн человек, но не все они будут сегодня привлекаться к учениям. Однако примерно до 400–500 тысяч они могут привлечь. В первую очередь подготовка к резерву, затем, как они говорят, к глобальной войне. Не считая того подготовка ударных групп для новейших наступательных операций и переобучения. Потому что резервисты или запасники, которые где-то приходили службу, это было 20 лет назад, ситуация изменилась. Тем более они не участвовали в боевой ситуации. Поэтому сегодня их будут учить непосредственно вести бой. Здесь потенциальная угроза есть. Я думаю, что сегодня нет перспектив, что они используют их в ближайшее время, потому что все равно их нужно учить минимум 3-4 месяца хотя бы для элементарных боевых действий”, — отметил генерал армии.

Он также добавил, что для всего остального требуется от полугода до 8 месяцев по всем параметрам военной науки и практики.

"Поэтому я думаю, что он действительно делает шаг на перспективу, но пытается мобилизовать ресурсы, особенно конкретных военнослужащих для формирования новых воинских частей", — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, что Россия объявит в розыск судей МКС, выдававших ордер на арест Путина.

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