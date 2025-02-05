Призыв не компенсирует потери: ISW оценило попытки России по мобилизации

Российские официальные лица продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительный призыв в запас, несмотря на признаки того, что российские военные пытаются набрать достаточное количество нового персонала для компенсации больших потерь. Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 4 февраля заявил, что России не нужно проводить очередной частичный принудительный призыв в запас, поскольку Россия сейчас имеет преимущество на поле боя.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев добавил, что 740 000 человек подписали российские военные контракты — предположительно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — и утверждал, что мобилизация "только ухудшит ситуацию на предыдущую специальную операцию.

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна, поскольку российские военкоматы успешно комплектуются новыми кадрами. Эти депутаты российской Думы, вероятно, утверждают, что российские показатели призыва достаточны для того, чтобы успокоить опасения российской общественности относительно непопулярного возможного нового призыва в запас», — отмечают аналитики.

Однако российские военные, возможно, пытаются набрать достаточное количество военного персонала.

“ISW наблюдала за сообщениями в конце 2024 года и в январе 2025 года о том, что месячный уровень набора российских военных равен или ниже количества необходимого для замены месячного уровня потерь в России друг к другу. ISW также наблюдал сообщения о том, что отдельные субъекты федерации России не выполняют свои месячные квоты набора, поскольку граждане менее желают добровольно воевать”, — отмечается в материале.

Минобороны России 3 февраля предложило проект поправок по переквалификации в более легкие некоторых болезней, заболеваний и расстройств для призывников и лиц, проходящих военную службу по контракту. Речь идет о сифилисе, гипертонии, атрофии центральной нервной системы, кожных заболеваниях, шизофрении, психотических расстройствах, аффективных расстройствах и других проблемах со здоровьем.

"Вероятно, отмечают аналитики, такое предложение усложнит получение призывниками освобождения от военной службы по состоянию здоровья и усложнит процедуру увольнения мобилизованных и военнослужащих, подписавших военный контракт", — заключили в Институте.

Ранее речь шла о том, что Россия на войне против Украины потеряла около 350 тыс. военных убитыми, еще от 50-70 тыс. захватчиков считают пропавшими без вести.

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