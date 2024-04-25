Призыв с 25 лет: что это значит для украинцев и будет ли дальнейшее уменьшение возрастного ограничения

Уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет было необходимо для формирования резервов армии и пополнения потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Этот закон долго ждал подписи Зеленского — почти год. Соответствующий законопроект правительство предложило еще в мае прошлого года, а Верховная Рада приняла документ 30 мая 2023 года. Однако он не мог вступить в силу без подписи президента Украины, хотя в Генштабе ВСУ отмечали важность такого шага.

В соответствии с положениями законодательства, с вступлением в силу этого закона возможна реализация выполнения гражданами Украины, достигшими 25 лет, воинской обязанности.

Какие основания для введения данных изменений

В Украине уже долгое время ведутся дискуссии относительно пополнения мобилизационных ресурсов и ротации. Здесь речь не только о потерях, но и о психологическом истощении военных, уже значительное количество времени находящихся на передовой.

О позиции по внесению изменений в мобилизационную политику Украины высказался еще осенью министр обороны Британии Бен Уоллес в личной колонке в The Telegraph. "Средний возраст бойцов на фронте — более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — Россия исподтишка мобилизует всю страну", — отметил экс-министр обороны.

По данным Бена Уоллеса, он лично наблюдал за обучением молодых украинских военных за границей и признает их большой потенциал, настойчивость и умение.

Что означает уменьшение призывного возраста

Генеральный штаб Вооруженных Сил дал объяснение нового законодательства Украины об уменьшении призывного возраста.

"В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционной обязанности о защите Родины", — говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (р.н. 10449 от 30.01.2024), которым предусмотрена отмена срочной военной службы и введение вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки.

В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Обращается также внимание, что со вступлением в силу вышеупомянутого закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

В Генштабе отмечают, что в течение апреля-мая осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях. Это происходит во исполнение Указа президента Украины от 07.03.2024 № 149/2924 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы".

"Всего в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", — информирует Генштаб.

Что говорят аналитики

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинской армии восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые. В то же время, всех мобилизованных военнослужащих необходимо обеспечить оружием. Продолжительные дебаты в США о военной помощи Украине и задержки в оказании западной помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить истощенные и создать новые подразделения.

Мнение адвоката

Адвокат Ростислав Кравец отмечал, что украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только по их согласию. Он подчеркнул, что мобилизовывать принудительно мужчин до 25 лет, не проходивших службу, запрещено.

Впрочем, если у мужчины статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право. Понятия "призывник" и "военнообязанный" часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

Планируется ли уменьшение призывного возраста до 20 лет

Народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, как он относится к изменению возраста мобилизованных в Украине и поможет ли это омолодить нашу армию, которая считается самой возрастной в Европе.

"Решение об уменьшении призывного возраста — это, во-первых, возвращение к здравому смыслу, существовавшему ранее. Потому что призывной возраст во всем мире — с 17-18 до 25 лет. А во-вторых, это изменение введено для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могут быть мобилизованы в Вооруженные Силы Украины. Я к такому нововведению отношусь положительно, потому что нам нужно формировать резервы и восполнять потери", — отметил Федор Вениславский.

В социальных сетях уже обсуждают, что со временем призывной возраст украинцев могут снизить и до 20 лет.

"Нет, такого не планируется и даже не рассматривается по состоянию на данный момент. Такой потребности пока нет", — уточнил он.

А глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что мобилизации должны подлежать украинцы с 20-летнего возраста.

"Я сейчас скажу ужасную фразу, после которой это интервью очень изменит все вокруг. Но, по моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет. Мы слишком много потеряли времени", — заявил он.

По его мнению, снижение призывного возраста до 25 лет — это поздно.

Дальнейшее снижение призывного возраста в Украине будет зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Для начала нужно дождаться, чтобы те изменения, которые мы уже приняли, вступили в силу (об уменьшении предельного возраста призыва на срочную службу). Пока даже это не сдвинулось. Если это произойдет, военные смогут оценить, какой плюс они реально получат к мобилизационному ресурсу, и стоит или не стоит уменьшать возрастную планку", — рассказал он.

Он отметил, что потребность в таких призывниках должен определять Генштаб, у которого "имеется картина потерь и картина потребностей".

Кому ждать повестку

Учитывая уменьшение возраста военнообязанных лиц до 25 лет, мужчинам, достигшим этого показателя, следует ожидать повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки для того, чтобы ТЦК и СП взяли их на военный учет военнообязанных лиц. Также следует ожидать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В случае, если у мужчины нет оснований для отсрочки от службы — он будет подлежать призыву.

Читайте также: