Призыв во время военного положения: в Минбороны назвали новые инструменты привлечения молодых людей к защите страны

Наталья Калмыкова уточнила, что во время военного положения призыв не будет прекращаться.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова пояснила, что во время военного положения в Украине призыв будет продолжаться. Рекрутинг – это новый инструмент привлечения молодых людей к защите родины.

Об этом шла речь во время интервью Натальи Калмыковой в эфире телемарафона.

"Рекрутинг — это новые инструменты привлечения молодых людей к защите родины. А интенсивная обучение это не замена призыва. Учеба — это о готовности каждого украинца иметь возможность защитить себя, своих близких, свою страну. Это условие, с которым мы, как нация, живем ", – объяснила заместитель министра обороны.

По ее словам, Минобороны сейчас рассматривает несколько инструментов, которые позволят украинцам становиться на военный учет, "смотреть, какие потребности именно с профессиональной стороны и способности, опыт и образование человека наилучшим образом поможет реализовать потенциал во время службы".

Калмыкова уточнила, что во время военного положения призыв будет продолжаться.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики в Украине до 2028 года, что определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в области обороны в течение следующих 5 лет – как во время военного положения, так и в мирное время.

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