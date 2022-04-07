Призыва на срочную военную службу в апреле-июне не будет — Генштаб

Призыва на срочную военную службу в апреле-июне не будет — Генштаб

В настоящее время в Украине комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования в текущем году не будет проводиться.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Украины.

В частности, в связи с военной агрессией российской федерации и с целью обеспечения обороны государства в Украине объявлена всеобщая мобилизация.

Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет.

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