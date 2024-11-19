"Призываем мир к решимости": Зеленский отреагировал на смертельный удар по Глухову

Президент отметил, что каждый новый удар России только подтверждает настоящие намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар дроном по общежитию в Глухове Сумской области, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский акцентировал, что Россия продолжает терроризировать украинское приграничье. В ночь на 19 ноября был удар дроном по Глухову. Есть разрушение общежития одного из учебных заведений.

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"В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому", – говорится в заявлении президента.

"Каждый день мы призываем мир к решительности и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает настоящие намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливого мира силой", – подчеркнул глава государства.

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Напомним, в ночь на 19 ноября россияне атаковали двумя беспилотниками "Шахед" одно из общежитий в Глухове. Местные власти информировали о шести погибших и 12 раненых. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

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