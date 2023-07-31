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Призывал топить украинских детей: пропагандиста из РФ Красовского планируется объявить в международный розыск

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Призывал топить украинских детей: пропагандиста из РФ Красовского планируется объявить в международный розыск

Пропагандист Антон Красовский/Скриншот по видео

Красовский – директор российского телеканала RT.

В международный розыск вскоре объявят российского пропагандиста Антона Красовского. Соответствующие документы готовятся Офисом генерального прокурора Украины.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил генпрокурор Андрей Костин.

Как отмечается, пропагандист Красовский публично призвал топить украинских детей.

"Среди пропагандистов у нас первый приговор получил директор телеканала RT Антон Красовский, который публично призывал топить украинских детей. Он уже в санкционном списке ЕС, готовим документы к представлению в международный розыск", — подчеркнул Андрей Костин.

По его словам, следствие в отношении российских пропагандистов Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян продолжается — СБУ "проводит необходимые экспертизы".

Правоохранители квалифицируют их действия как посягательство на территориальную целостность Украины, развязывание и ведение агрессивной войны.

Напомним, что СБУ сообщила пропагандисту из РФ Красовскому о подозрении.

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Дата публикации
Просмотры
915
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