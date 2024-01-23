Призывала к геноциду украинцев: СБУ сообщила о подозрении российской блогерше Эльвине Боровковой

Деструктивные видео так называемой блогерши сразу после публикации подхватывали типичные кремлевские телеканалы.

СБУ сообщила о подозрении российской блоггерке Эльвине Боровковой, которая после ракетного удара по Харькову призвала "добывать уцелевших" украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, блоггерша публично призвала к геноциду украинцев. Девушка входит в пул пропагандистов Путина, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

“Злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда рашисты применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших". Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение в командование российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль", — рассказали в СБУ.

Что интересно, деструктивные видео так называемой блоггерши сразу после публикации подхватывали типичные кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов.

“Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Боровковой о подозрении по ч. 2 ст. 442 УК Украины (публичные призывы к геноциду). Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления”, — добавили в СБУ.

Напомним, что у Путина прокомментировали утреннюю атаку по Украине.

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