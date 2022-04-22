Призывала к созданию "Новороссии": в Николаевской области поймали предательницу

Призывала к созданию "Новороссии": в Николаевской области поймали предательницу

Первомайская окружная прокуратура расследует дело в отношении местной жительницы, которая, по версии следствия, оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.

Задержанная также распространяла материалы российской пропаганды в социальных сетях.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, 54-летняя жительница Первомайска распространяла материалы, пропагандирующие создание так называемой "Новороссии" на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей через свои аккаунты в социальных сетях.

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Также, по версии прокуратуры, женщина постоянно распространяла пропагандистские видео страны-агрессора и делала их доступными для просмотра широкому кругу зрителей.

Представители окружной прокуратуры совместно с полицейскими и следователями СБУ провели обыск в домовладении женщины, изъяли компьютеры и мобильные телефоны с SIM-картами мобильных операторов РФ.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержаны трое подозреваемых в диверсиях. Им инкриминируют государственную измену. Кроме того, за пределы страны отправили шестерых иностранцев, которые могли "способствовать дестабилизации ситуации в регионе".

А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

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