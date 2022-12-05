Призывала "отомстить за Крымский мост": в Одессе разоблачили "блогера"-поклонницу Путина

В Одессе сообщили о подозрении в коллаборационизме пророссийски настроенной "блогеру".

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении 32-летней "блогера", которая в соцсетях призвала президента России Владимира Путина "активнее бомбить Украину".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Так, пропагандистка распространяла в соцсетях Tik Tok и Telegram публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.

"Блогер" в своих видео призвала кремлевского диктатора Путина как можно активнее бомбить территорию Украины и отомстить за Крымский мост. Женщина пренебрежительно высказывалась об украинцах и уверяла, что готова заплатить любую цену за наступление "русского мира".

"По наличию достаточных доказательств, которые правоохранители собрали в ходе досудебного расследования, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах граждан Украины для поддержки решений и действий государства-агрессора", — рассказали в полиции.

Украинские блогеры, поддерживающие войну России

Сбежавшая от войны в Польшу жительница Полтавской области заявила, что хочет дружить с "братской" Россией, а те украинцы, а те, кто с этим не согласны – должны уехать из Украины". Она также заявила, что "ждет Россию в Украине».

Отличилась также блогер из Днепра, которая заявила, что якобы "длится геноцид" и призвала украинцев "свергнуть правительство" из-за отключения электроэнергии. Позже извинилась за сказанное.

Другая блогер из Ивано-Франковска заявила, что сама частично является россиянкой, Украина проигрывает войну, а украинцы — " это самый тупой народ".

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