Призывала соседей получать российские паспорта: в Харьковской области задержали коллаборантку

Если кто-то высказывался против мнения изменницы, она угрожала расправой со стороны российской армии.

В деоккупированном поселке Шевченково Харьковской области местная жительница призвала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Да, она рассказывала, что "Украины как государства больше не существует и больше не будет никогда". Подозреваемая также поддерживала дружеские отношения с российскими солдатами", — говорится в сообщении.

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Правоохранители отметили, что если кто-то высказывался против ее мнения, она угрожала расправой со стороны российской армии. Местным жителям женщина рассказывала о своей приверженности оккупантам и призвала население поддерживать российских захватчиков.

"Кроме того, она агитировала односельчан изменять украинское гражданство российским", — добавили в прокуратуре.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по факту "оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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