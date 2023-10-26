Призывали "голосовать за присоединение" Херсонщины к РФ: СБУ задержала еще двух коллаборанток

Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборанток, помогавших РФ в проведении псевдореферендума во время временной оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурантки — жительницы Херсонской области, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и добровольно вступили в состав оккупационных "избирательных комиссий".

Находясь в рядах местных избиркомов РФ, они занимались фальсификацией незаконного голосования относительно присоединения Херсонской области в состав страны-агрессора.

Так, одна из коллаборанток, жительница Бериславского района, в сентябре 2022 осуществляла подворовые обходы жителей поселка Николаевка. Во время таких рейдов в сопровождении вооруженных окупантов она заставляла людей отдать свой "голос" в пользу Кремля.

Фото: СБУ

В случае отказа угрожала заключением в российскую застенку и “конфискацией” частного имущества.

После освобождения района злоумышленница скрылась в Кривом Роге, где пыталась скрываться от правосудия в съемной квартире. Однако сотрудники СБУ установили ее место временного проживания и задержали.

Еще одна вражеская приспешница задержана в поселке Камышаны на Херсонщине. Во время фейкового плебисцита она согласилась стать так называемым секретарем поселкового избиркома, который был обустроен в спортзале местной школы.

На этой должности она лично агитировала местных жителей принять участие в псевдореферендуме РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Украине осудили агента ГРУ России, который притворялся волонтером из Днепра. Российский агент собирал информацию о видах и приблизительном количестве переправлявшихся на фронт вооружений ВСУ. Он получил 15 лет тюрьмы.

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