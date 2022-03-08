"Призываю следовать этому примеру": Зеленский поблагодарил США за запрет импорта российских энергоносителей

Байден подчеркнул, что ЕС не может ввести санкции в виде запрета импорта российского газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о запрете импорта российской нефти, газа и угля, также призвал другие страны последовать этому примеру.

"Спасибо США и Джо Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности, за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке. Призываю другие страны следовать этому примеру", — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Запрет на импорт нефти и газа из России имеет мощную двухпартийную поддержку США, сказал Байден.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua