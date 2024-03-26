"Призывают детей к терроризму": РФ запустила в Сети очередной циничный фейк против Украины

Особый цинизм этой лжи добавляет то, что режим Путина сам ответственен за убийства и похищение детей.
Российские оккупанты распространяют в Сети фейк о том, что подростки в РФ получают из Украины призывы к терроризму.
Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации.
Как отмечается, в пропагандистских телеграм-каналах распространяют информацию, что подросткам в РФ поступают сообщения с призывами к терроризму по аккаунтам, зарегистрированные в Украине.
"Правда: организация “лига безопасного интернета” – это один из инструментов кремля для борьбы со свободой мысли и насаждения цензуры. Поэтому с января 2024 года и "лига", и мизулина находятся под санкциями ЕС. Фейки о "вербовке российских подростков" распространяют на фоне теракта в красногорске, они призваны подпитывать антиукраинскую истерию среди россиян", — рассказали в ЦПИ.
Там также добавили, что особый цинизм этой лжи добавляет то, что режим Путина сам ответственен за убийства и похищение детей, а также за террор против гражданского населения в Украине.
Напомним, что россияне создали фейк о мобилизации студентов столичного КНУ им. Шевченко.
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