"Призывают детей к терроризму": РФ запустила в Сети очередной циничный фейк против Украины

Особый цинизм этой лжи добавляет то, что режим Путина сам ответственен за убийства и похищение детей.

Российские оккупанты распространяют в Сети фейк о том, что подростки в РФ получают из Украины призывы к терроризму.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Как отмечается, в пропагандистских телеграм-каналах распространяют информацию, что подросткам в РФ поступают сообщения с призывами к терроризму по аккаунтам, зарегистрированные в Украине.

"Правда: организация “лига безопасного интернета” – это один из инструментов кремля для борьбы со свободой мысли и насаждения цензуры. Поэтому с января 2024 года и "лига", и мизулина находятся под санкциями ЕС. Фейки о "вербовке российских подростков" распространяют на фоне теракта в красногорске, они призваны подпитывать антиукраинскую истерию среди россиян", — рассказали в ЦПИ.

Там также добавили, что особый цинизм этой лжи добавляет то, что режим Путина сам ответственен за убийства и похищение детей, а также за террор против гражданского населения в Украине.

Напомним, что россияне создали фейк о мобилизации студентов столичного КНУ им. Шевченко.

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