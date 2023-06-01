Призывают заменить Путина: в России оппозиция все чаще критикует главу Кремля – разведка Британии

Российская так называемая оппозиция все чаще прибегает к критике российского диктатора Путина. В частности, риторика раздается от национал-патриотов и главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter.

В сводке отмечают, что 27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на российском канале НТВ, где призвал к избранию нового президента в 2024 году.

"За последние 15 месяцев в России были введены ограничения свободы слова, невиданные с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров преодолеть табу", — отмечают в Минобороны Великобритании.

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В разведке пишут, что Надеждин открыто критиковал войну от 24 февраля, но, скорее всего, это первый призыв к замене Путина на государственном российском телевидении с момента ее начала.

Тем временем глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает расшатывать режим Владимира Путина, критикуя бюрократическую машину в РФ.

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