Призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть в ТЦК для прохождения медосмотра

Постановление Кабинета министров обязывает призывников, достигших 27 лет прибыть на призывные участки ТЦК и СЗ для прохождения медкомиссии
Соответствующее решение о порядке прохождения военно-больничной комиссии призывниками, достигшими 27 лет, закреплено постановлением правительства №92 от 1 февраля 2023 года, которое вступило в силу 2 февраля.
В постановлении указывается:
- Во время военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.
- С момента введения военного положения в районах (городах) образуются призывные комиссии, персональный состав которых и график работы утверждается начальником военной администрации.
- На районные (городские) призывные комиссии возлагается организация и проведение медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста. Это нужно для взятия их на военный учет военнообязанных или исключения из военного учета.
Уведомление призывников, достигших 27 лет, их прибытие на призывные участки и проведение их медицинского осмотра будет осуществляться в соответствии с требованиями Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. То есть им будут рассылать повестки.
Призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство на военный билет или временное удостоверение военнообязанных.
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