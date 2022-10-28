"Про*бали все на свете. А дальше что? Всю Россию отдадим?": оккупант рассказывает об отходе с Николаевского направления

Российский захватчик рассказывает о передислокации в Беларусь.
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор находящегося на Николаевском направлении российского оккупанта с товарищем.
Военный РФ рассказал другу об отходе с Николаевского направления и вероятной передислокации в Беларусь.
"Про*бали все на свете, с*ка. А дальше что будет? Всю Россию отдадим?", — говорит оккупант.
Из разговора слышно, что военный РФ находится в абсолютном отчаянии.
Захватчик добавляет, что на Николаевском направлении уничтожены тысячи россиян, и жалуется, что все эти жертвы были напрасны, и теперь просто надо все бросить и отходить в Беларусь.
Осторожно, на аудио ненормативная лексика, 18+
#ГУРперехват ‼️"ПРО*БАЛИ ВСЕ НА СВЕТЕ, СУК*.А ДАЛЬШЕ ЧЕ БУДЕТ? ВСЮ РОССИЮ ОТДАДИМ?"
#ГУРперехват ‼️"ПРО*БАЛИ ВСЕ НА СВЕТЕ, СУК*.А ДАЛЬШЕ ЧЕ БУДЕТ? ВСЮ РОССИЮ ОТДАДИМ?" Военный РФ рассказал вторую об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации к Беларуси. военный рф в абсолютном отчаянииОпубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Пятница, 28 октября 2022 г.
Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона. Захватчики хотят повторить трюк украинских войск, примененный в освобождении Харьковщины.
Читайте также:
- Пришли на Киевщину вместе с войсками оккупантов: будут судить двух экс-нардепов и псевдочиновницу "ДНР" (фото)
- Передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по столице: в Киеве будут заочно судить крымчанина
- Спасатели показали адские кадры ликвидации последствий атаки дронов-камикадзе по объекту энергетики в Киевской области: фото