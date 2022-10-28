"Про*бали все на свете. А дальше что? Всю Россию отдадим?": оккупант рассказывает об отходе с Николаевского направления

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор находящегося на Николаевском направлении российского оккупанта с товарищем.

Военный РФ рассказал другу об отходе с Николаевского направления и вероятной передислокации в Беларусь.

"Про*бали все на свете, с*ка. А дальше что будет? Всю Россию отдадим?", — говорит оккупант.

Из разговора слышно, что военный РФ находится в абсолютном отчаянии.

Захватчик добавляет, что на Николаевском направлении уничтожены тысячи россиян, и жалуется, что все эти жертвы были напрасны, и теперь просто надо все бросить и отходить в Беларусь.

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#ГУРперехват ‼️"ПРО*БАЛИ ВСЕ НА СВЕТЕ, СУК*.А ДАЛЬШЕ ЧЕ БУДЕТ? ВСЮ РОССИЮ ОТДАДИМ?" #ГУРперехват ‼️"ПРО*БАЛИ ВСЕ НА СВЕТЕ, СУК*.А ДАЛЬШЕ ЧЕ БУДЕТ? ВСЮ РОССИЮ ОТДАДИМ?" Военный РФ рассказал вторую об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации к Беларуси. военный рф в абсолютном отчаянии Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Пятница, 28 октября 2022 г.

Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона. Захватчики хотят повторить трюк украинских войск, примененный в освобождении Харьковщины.

Потери врага 27 октября

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