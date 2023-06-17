"Пробили очередное дно": в МИД отреагировали на репортаж французского телеканала о российских агрессорах в Украине

Журналисты из Франции незаконно пересекли границу и приехали на оккупированные территории, где сняли сюжет о российских агрессорах.
Французские журналисты "пробили очередное дно", когда сняли репортаж о напавших на Украину российских захватчиках, уничтожают целые города и убивают невинных людей.
Об этом в Twitter написал спикер украинского МИД Олег Николенко.
"Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики", – написал Николенко.
Спикер МИД заявил, что журналисты из Франции в своем сюжете пытаются показать "мощь российской армии", чем оскверняют память тех людей, которых убили российские агрессоры.
Кроме того, Николенко добавил, что журналисты из Франции незаконно пересекли границу Украины и попали на оккупированные территории.
Ранее сообщалось, что французский телеканал TF1 выпустил пропагандистский репортаж об обустройстве позиций российских агрессоров в Украине. В сюжете французских журналистов никоим образом не упоминается о российской агрессии против Украины.
Кроме того, мы лучше информировали, что Французский телеканал RTL попал в скандал — назвал европейское турне украинского президента Владимира Зеленского "шапито", а гости канала смеялись.
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