Пробки, нет места, еды, туалетов: вывезенные жители Донбасса жалуются на условия в России

Среди прибывших в РФ очень много матерей с младенцами, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплые помещения.

Жители оккупированных территорий Донецкой области, которых с 18 февраля вывозят в Россию, рассказали, что на границе с РФ в Ростовской области образовались огромные пробки из автомобилей.

Об этом сообщает издание Znak.

Те, кто все же пересек границу, не знают, что делать дальше, ведь уже закончились места в пунктах временного пребывания, нет еды, туалетов и связи с родными.

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По информации издания, 18-19 февраля около 30 автобусов с оккупированных территорий Донбасса прибыли в поселок Красный десант, где расположены многие детские лагеря и санатории, куда россияне планировали селить жителей ОРДЛО. В автобусах приехали около 1 тыс. человек.

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем просить местных жителей", — рассказали Кристина и Наталья, прибывшие в РФ с детьми.

Среди прибывших очень много матерей с младенцами, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений.

"Если здесь замерзнем до смерти, кто будет за это отвечать?" – говорят они, добавляя, что всю ночь провели на ногах, но до сих пор нет никакой уверенности в том, что будет дальше.

Большинство приехавших не имеют никакой связи с родными на Донбассе, ведь на оккупированных территориях отключены Интернет и мобильная связь.

Особое раздражение у вывезенных людей вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд в оккупированную территорию Донецкой области закрыли.

Представители местной администрации, отвечающие за работу с расселением жителей "ЛДНР", говорят, что в Красном десанте уже нет мест в санаториях и детских лагерях – все забито. Решается вопрос о перевозке прибывших в Ростов. При этом квота на заселение – 400 человек.

Напомним, 18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выложили видеообращения, в которых заявили об "угрозе агрессии" и о принудительном вывозе населения оккупированных территорий в Россию. Все это на фоне вражеских обстрелов, которые в последние дни стали очень массированными.

Впоследствии выяснилось, что эти видео главари боевиков записали заранее еще 16 февраля, что свидетельствует о запланированной операции оккупантов.

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