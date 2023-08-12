Проблема передачи Украине F-16 – это абсолютно политическое затягивание: эксперт объяснил нюансы

США не даст проиграть Украине, потому что это похоронило бы все шансы Джо Байдена и демократов победить на предстоящих президентских выборах.

Проблема передачи Украине F-16 – это абсолютно политическое затягивание. И главную скрипку в этом оркестре F-16 играют США.

Об этом заявил эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире телемарафона 12 августа.

"Это абсолютно политическое затягивание. И очевидно, что главную скрипку в этом оркестре F-16 играют Соединенные Штаты Америки. Это не вопрос симпатии к нам. Я думаю, что этот вопрос все же, как сообщают источники, так называемого соглашения между Ираном и Российской Федерацией. Россия должна поставлять Ирану новейшие истребители Су-35. Россияне, насколько я понимаю, сейчас затягивают эту поставку, хотя уже Иран оплатил. Здесь есть определенный консенсус... Израиль просит не поставлять F-16, чтобы фактически Иран не получил Су-35. Не знаю, насколько это правдоподобно, но все же большинство источников именно на это намекают. Это не может продолжаться вечно, очевидно, это вопрос, возможно, дней, недель, месяцев максимум", — говорит эксперт.

По мнению Семенюка, этот вопрос не затянется на год, ведь победа Украины – это одна из важных и ключевых задач самих Соединенных Штатов Америки. "Потому что если проиграет Украина, — проиграет вся демократия. Соответственно, это будет "Афганистан-2" для Соединенных Штатов Америки, что, очевидно, похоронит все шансы Джозефа Байдена и демократов победить на предстоящих президентских выборах", — резюмировал эксперт.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

Читайте также: