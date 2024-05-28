Проблемы с мобилизацией: NBC собрал мнения военных и уклонистов в Украине и за рубежом

В издании отмечают, что начала войны добровольцы стояли в очереди, а сейчас нехватка личного состава является проблемой, которая может решить судьбу Украины.

Украине срочно нужны новые солдаты, но некоторые мужчины встревожены жестокими боями и усилением призыва – отчаянно пытаются избежать мобилизации.

Об этом говорится в статье американского издания NBC News.

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"Когда ты видишь людей в форме, начинается паника. Вы начинаете думать, что кто-то мобилизует вас сейчас против вашей воли", – сказал адвокат, работающий в Киеве.

У 25-летнего парня, который пообщался с NBC News на условиях анонимности, нет военного опыта, но он может быть мобилизован после того, как в прошлом месяце Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 лет.

"Я люблю свою страну. Я жертвую на украинскую армию. Но, к сожалению, я не очень готов воевать на передовой, потому что у меня нет опыта и, пожалуй, я не готов морально убивать кого-то, даже если это будет россиянин", – говорит собеседник издания.

В то время как в начале полномасштабного вторжения добровольцы выстраивались в очереди к ТЦК, сейчас этот пыл уменьшился, и на фронте ощущается нехватка личного состава. Это проблема, которая может решить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить поддержку Запада, считают в NBC.

"Самая мобилизация – это даже не так страшно, скорее страшнее сам процесс мобилизации. Ты переживаешь, что однажды кто-то бросит тебя в бус, отвезет куда-то, выключит телефон, и ты будешь отрезан от мира", – отметил киевский адвокат.

Его опасения усиливают видео в украинских социальных сетях, где показаны стычки между гражданскими мужчинами и работниками ТЦК на улицах городов и в общественных местах по всей стране.

NBC News обратился к Сухопутным войскам Украины относительно видео и влияния, которое они оказывают на общественность, но не получил ответа. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк в марте заявлял, что вырванные из контекста видео и критика работников ТЦК являются лишь кормом для российской пропаганды.

Тем не менее они также подпитывают страхи некоторых военнообязанных мужчин, которые боятся заходить в общественные места и пытаются избегать каких-либо контактов с властью.

"У многих существует когнитивный диссонанс: люди хотят победы для своей страны, но так, чтобы они или их близкие не были призваны", – считает украинский политолог Владимир Фесенко. "Кто пытается бежать за границу, кто скрывается. Но у правительства нет выбора, учитывая ситуацию на передовой", — добавил он.

Что говорят украинские мужчины за границей

39-летний Антон до начала войны работал в Германии водителем грузовика, а в декабре 2021 вернулся на восток Украины, чтобы увидеть семью. После вторжения он оказался на оккупированной Россией территории, но сумел бежать в Европу через РФ. Сейчас он в Ирландии и говорит, что не собирается возвращаться в Украину ни сейчас, ни после окончания войны.

Антон, не желавший, чтобы его фамилию разглашали, чтобы органы власти не могли его отыскать, сказал, что чувствует ответственность только за благополучие своей семьи. "Мне больше не перед кем отвечать", – сказал он.

Разработчик программного обеспечения из Киева рассказал NBC News, что уехал из Украины в Португалию этой весной еще до принятия нового закона о мобилизации. 35-летний мужчина не хотел называть свое имя, опасаясь возможных последствий, и не хотел сообщать, уехал ли он из Украины законно.

Он сказал, что пошел на такой шаг, потому что волновался по поводу мобилизации, особенно после того, как услышал истории о других мужчинах, которых насильно задерживали на улицах. По его словам, это не способствовало желанию идти защищать страну.

Программист сказал, что знает, что потребность в людях в ВСУ острая. Но, не имея военного опыта, уклонист считает, что приносит Украине больше пользы, жертвуя тысячи долларов на армию и поддерживая экономику страны налогами, которые он платит из-за границы, а не сидя в окопе.

"Если я увижу, что я, как человек, много работающий и имеющий высокий доход, смогу получить юридическую льготу и продолжать донатить, я немедленно вернусь в Украину", — заверил программист.

В Министерстве обороны Украины NBC News сообщили, что информация о том, сколько людей сейчас служит в армии и сколько нужно мобилизовать, государственная тайна.

Что говорят украинские военные

Это чувствительные темы и для солдат на передовой.

"Война продолжается, и страна должна воевать. Людям нужно идти в армию. Другого пути нет", – говорит рядовой Александр, ушедший добровольцем в начале войны и с тех пор служащий.

В течение нескольких месяцев украинские солдаты жаловались NBC News на истощение и неуверенность, когда они смогут вернуться домой. Новый закон о мобилизации не содержит положений о демобилизации, что также испугало потенциальных призывников.

"Мы эмоционально выгорели. Если страна в состоянии войны, то вся страна в состоянии войны", – сказал Александр, не желавший разглашать свою фамилию.

Алексей, офицер военной разведки, сказал, что его товарищи считают "печальным и смешным", что некоторые украинские мужчины убегают от боевых действий только для того, чтобы умереть, утонувший в Тисе, пытаясь бежать за границу.

"Кто должен выполнять эту работу. Если все убегут, что будет?", — отметил разведчик.

Алексей говорит, что понимает, что не каждый может быть воином, но сейчас в армии нужны небоевые работы, например механики. "Нам нужно много рук", – подытожил он.

Ранее Bloomberg выяснил причину, почему в Украине молодежь не мобилизуют до 25 лет.

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