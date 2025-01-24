Проблемы с обучением мобилизованных: о чем рассказали новобранцы на передовой

Что говорит главнокомандующий о проблемах с обучением мобилизованных и их решении.

После скандала со 155-й механизированной бригадой "Анна Киевская" о проблемах с подготовкой мобилизованных рассказали и бойцы 157-й ОМБр. В Генштабе уже прокомментировали ситуацию.

Об этом говорилось в материале Hromadske.

В частности, бойцы рассказали о том, что новобранцев отправляют на передовую без должной подготовки и переводят в штурмовые подразделения.

Что говорят бойцы 157-й ОМБр

Военные недавно созданной 157-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, находящихся на Покровском и Кураховском направлениях, пожаловались на плохую подготовку, высокий уровень потерь и самовольного ухода из части и "управленческий хаос".

Как говорится в материале Hromadske со ссылкой на слова родственников бойцов, новобранцы не прошли необходимую подготовку и сразу были отправлены на самые горячие участки фронта, а командование игнорирует запросы родных о пропавших бойцах.

Отмечается также, что бригаду только начали формировать весной 2024, а уже в ноябре переправили на передовую.

Один из мобилизованных в июле бойцов рассказал, что должен был учиться на противотанковом ракетном комплексе, однако после базовой подготовки вместо обучения по специальности его сразу отправили на Покровское направление.

"И в первый же день многих пацанов — "на ноль". Некоторые сразу отказывались. Оружие сдавали и говорили: "Мы никуда идти не будем"", — рассказал он.

Он также добавил, что многие его собратья из бригады ушли в СЗЧ, в том числе и офицеры.

"48 новоприбывших ребят забрала 55, вывезли их на ноль. Мол, о, прислали новеньких. Их там всех и положили. И понятно, что никто их забирать не будет, потому что там уже стоит "русянка", — рассказал боец.

Военные жалуются на то, что вновь бригада формируется из недавно мобилизованных, у которых нет опыта, поэтому у самой бригады отсутствуют опытные бойцы.

"Встраиваться в такой скелет эффективнее. Например, к 30 опытным ребятам из роты приливают новые люди, которые уже умеют им помочь и что-то объяснить. А здесь все новые", — отметил один из офицеров.

Командир бригады, полковник Петр Чуб, как пишет издание, тоже признает проблемы. Он отметил, что сроки проведения индивидуальной и коллективной подготовки были определены высшим командованием.

"О коллективной подготовке — к сожалению, нам не дали на это времени. И это желание не мое как командира и не моих подчиненных, это выполнение распоряжений и приказов, которые мы выполняем", — сказал Петр Чуб.

Множество случаев СЗЧ командир объяснил низкой мотивацией новобранцев и "разборкой" бригады на части.

"А здесь приезжают и отбирают их совсем в другую часть. Когда появилось понимание, что это ДШУ, на днях у нас, например, стало больше СЗЧ", — объяснил Чуб.

В то же время, информацию о 40% потерях личного состава он опроверг.

Как решить проблемы с обучением мобилизованных

По словам командира бригады Петра Чуба, в боевой бригаде должен быть налажен двухнедельный процесс адаптации. Речь также шла о дополнительных тренировках для улучшения боеспособности подразделения.

"Военная часть продолжает выполнять поставленные боевые задачи, и мы будем продолжать. Как и подготовку личного состава", — сказал Командир бригады.

В Генеральном штабе ВСУ по запросу журналистов Hromadske ответили, что количество СЗЧ во вновь бригадах систематически анализирует Военная служба правопорядка, после чего при необходимости для реагирования и проверок направляют рабочие группы.

Необходимость переводить военных между частями аргументировали "кризисной ситуацией, угрожающей национальной безопасности".

"Доукомплектование воинских частей может производиться благодаря перемещению личного состава между воинскими частями, в том числе без согласия военнослужащих", — добавили в Генштабе.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что на этапе рекрутинга военнообязанный сам себе может выбрать специальность и воинскую часть для службы. Он напомнил, что в Украине действует гибкая и демократическая система привлечения в армию.

"Ты можешь выбрать ту часть и даже ту профессию, к чему есть способности, навыки или опыт. Если ты добровольно выбираешь, или через рекрутинговый центр бригаду, которая имеет традиции, или хочешь стать оператором БпЛА, ты можешь это сделать. Поэтому не надо бояться, нужно просто идти и побеждать", — отметил генерал.

Напомним, Александр Сырский прокомментировал актуальную ситуацию в 155-й отдельной механизированной бригаде, которая в начале года попала в громкий скандал из-за массового СЗЧ. Во время пребывания в Покровском направлении главнокомандующий отметил, что все негативные моменты были проанализированы и сделаны выводы, которые будут учтены во время дальнейшей подготовки военнослужащих.

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