Проблемы украинских беженцев и признание геноцида: заместитель председателя Верховной Рады о визите в Польшу

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Польше встретилась с маршалком Сейма Польши Эльжбетой Витек.
Они обсудили гуманитарные проблемы украинцев и необходимость поставки Украине тяжелого вооружения.
Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции Елены Кондратюк и Эльжбеты Витек.
Политики отметили, что именно Польша приняла больше всех беженцев из Украины — преимущественно это женщины и дети, которые спасаются от ужасов российских убийц.
"Мы увидели, что есть много вызовов, связанных с образовательным процессом, медицинским обеспечением и трудоустройством наших женщин. Это также финансовая помощь этим людям. Приятно отметить, что 26 стран Евросоюза имплементировали директиву ЕС о временной защите украинцев в национальном законодательстве. И должен сказать, что здесь должно быть ответственное отношение к средствам, которые выделяет ЕС. Потому что не может быть нагрузка только на национальные парламенты и бюджеты", — сообщила Елена Кондратюк.
Также заместитель главы украинского парламента поблагодарила Польшу за поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС. Елена Кондратюк призвала западных партнеров Украины признать факт геноцида украинцев российскими оккупантами.
"Мы требуем справедливого осуждения всех, кто дает приказ совершать военные преступления и выполняет эти приказы. В том числе осуждение президента РФ международным трибуналом. И мы ожидаем открытия такого трибунала. Надеемся, что его работу поддержат все парламенты и страны, провозглашающие ценности прав человека", — подчеркнула Контратюк.
Также политик отметила, что для Украины важна передача тяжелого вооружения.
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