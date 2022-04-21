Проблемы украинских беженцев и признание геноцида: заместитель председателя Верховной Рады о визите в Польшу

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Польше встретилась с маршалком Сейма Польши Эльжбетой Витек.

Они обсудили гуманитарные проблемы украинцев и необходимость поставки Украине тяжелого вооружения.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции Елены Кондратюк и Эльжбеты Витек.

Политики отметили, что именно Польша приняла больше всех беженцев из Украины — преимущественно это женщины и дети, которые спасаются от ужасов российских убийц.

"Мы увидели, что есть много вызовов, связанных с образовательным процессом, медицинским обеспечением и трудоустройством наших женщин. Это также финансовая помощь этим людям. Приятно отметить, что 26 стран Евросоюза имплементировали директиву ЕС о временной защите украинцев в национальном законодательстве. И должен сказать, что здесь должно быть ответственное отношение к средствам, которые выделяет ЕС. Потому что не может быть нагрузка только на национальные парламенты и бюджеты", — сообщила Елена Кондратюк.

Также заместитель главы украинского парламента поблагодарила Польшу за поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС. Елена Кондратюк призвала западных партнеров Украины признать факт геноцида украинцев российскими оккупантами.

"Мы требуем справедливого осуждения всех, кто дает приказ совершать военные преступления и выполняет эти приказы. В том числе осуждение президента РФ международным трибуналом. И мы ожидаем открытия такого трибунала. Надеемся, что его работу поддержат все парламенты и страны, провозглашающие ценности прав человека", — подчеркнула Контратюк.

Также политик отметила, что для Украины важна передача тяжелого вооружения.

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