Проблемы в экономике РФ и нехватки живой силы заставляют Путина изменять подходы ведения войны — ISW

Российский диктатор Путин вынужден изменить способ ведения войны против Украины из-за экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

"Расходы на поддержание войны будут расти, поскольку Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может не считаться с этими затратами бесконечно долго. Российская экономика достигнет точки выгорания. Эта точка выгорания нанесет огромный ущерб, российскому что может вынудить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима», – говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что экономика РФ и военные усилия испытывают все большую нагрузку, что создает острые вызовы для российского диктатора, который хочет поддерживать войну высокой интенсивности в долгосрочной перспективе.

Издание The Washington Post сообщило, что российская экономика значительно "перегрелась", поскольку высокие военные расходы стимулировали экономический рост таким образом, что заставило российские компании искусственно повышать зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, чтобы конкурировать с военными. Российские компании все чаще вынуждены повышать зарплаты работникам и они уже в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли.

Сама глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила еще в июле 2024 года, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны".

Российские региональные власти значительно увеличивают единовременные выплаты тем, кто согласится подписать контракт и уехать на войну, поскольку РФ необходимо поддерживать темп пополнения потерь на фронте (примерно 30 000 военных в месяц).

"Это подчеркивает тот факт, что Россия не имеет бесконечного резерва рабочей силы и должна финансово и социально считаться с постоянно возрастающими затратами на пополнение потерь на фронте за счет разных путей развертывания вооруженных сил. Путин, вероятнее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение общей мобилизации будет слишком дорогостоящим для его режима, и поэтому прибег к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую и большую нагрузку на российскую экономику военного времени. Курской области еще раз свидетельствуют о том, что вся путинская система генерирования силы очень хрупкая", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что солдат Ким Чен Ина везут на войну гражданскими грузовиками.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание The Telegraph назвало причины, по которым КНДР решила вступить в войну России против Украины.

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