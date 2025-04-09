Проблемы в ВСУ и с мобилизацией: Ровенский ТЦК отреагировал на заявления своего работника

Мобилизация / © ТСН.ua

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В Ровенском ТЦК отреагировали на заявления своего работника о проблемах в ВСУ и мобилизации. Там подчеркивают, что они не способствуют укреплению обороноспособности государства.

Об этом заявили в Ровенском областном ТЦК и СП.

В отдельных медиа распространяется информация о субъективных заявлениях начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП Юрия Ковалюка. Последний по собственной инициативе обнародовал оценочные суждения по поводу мобилизационных мероприятий, "моральной усталости" личного состава и якобы "халатного отношения" к "человеческому ресурсу" в Вооруженных Силах Украины.

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"Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства. Вероятно, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы. Не исключаются и другие мотивы", - считают в ТЦК.

Напомним, руководитель ТЦК из Ровенской области считает, что из десяти мобилизованных сейчас 1-2 тех, кто будет эффективно воевать. По его мнению, в первый год полномасштабной войны ВСУ не рассчитали свой человеческий ресурс.