Пробыл на фронте всего 19 дней: трагическая история директора Черниговского музея, мобилизованного во Львове

Директор Менского краеведческого музея имени Владимира Покотило (Черниговская область), эксперт по культурному наследию, мобилизованный общественный деятель Виталий Крутый погиб 12 мая 2024 года вблизи населенного пункта Металловка Харьковской области во время выполнения боевого задания. Ученый служил в пограничных войсках.

Нынешний директор Менского краеведческого музея Игорь Андриенко вспоминает, что в день смерти Виталий Крутый переписывался с ними. Об этом он рассказал "Укринформу".

"В тот день у одной из наших работниц был день рождения. Виталий Александрович написал ей смс, поздравил. Потом мы все с ним переписывались, пока не оборвалась связь. Уже позже узнали, что именно в тот день наш директор погиб", - вспоминает Андриенко.

Директор Минского краеведческого музея Виталий Крутой погиб 12 мая в Харьковской области во время выполнения боевого задания

Виталий родился в селе Монастырище Ичнянского района Черниговской области. Окончил школу в селе Дягова в 12 километрах от Мены. С детства мечтал об исследовании истории. В Нежинском государственном педагогическом институте имени Николая Гоголя учился на историко-правоведческом факультете, по специальности "Педагогика. История и право среднего образования" на отлично окончил бакалавриат и магистратуру. Подал документы на аспирантуру уже в Черниговский университет, но обучение не закончил из-за нехватки средств.

Директор Минского краеведческого музея Виталий Крутой погиб 12 мая в Харьковской области во время выполнения боевого задания / Фото: Укринформ

"Виталий Александрович был очень дисциплинированным человеком. На работу добирался велосипедом из родного села. Всегда выезжал раньше времени. Однажды я его спросил: "Александрович, а чего ты так рано приезжаешь на работу?" - "А вдруг велосипед в дорогу сломается? Хочу иметь запас времени, чтобы никогда не опаздывать", - поделился воспоминаниями Игорь Андриенко.

По его словам, история и краеведение заменили погибшему директору все.

Погибший директор музея жил работой – интересовался всем, от первоначального строя до современности. Очень любил родной край, постоянно проводил велосипедные экскурсии по родной Менщине.

Виталий Крутой постоянно ездил на какие-то научные конференции, усовершенствовался, много читал. Любил белорусские песни, потому что его корни оттуда.

"За время своей жизни и творчества в Менской громаде ученый и историк Виталий Крутый столько сделал в области исторического и культурного наследия, что его дела будут жить в поколениях", - отмечают в Менской громаде.

Как рассказали коллеги, после мобилизации Виталий Крутый месяц проходил обучение в одном из учебных центров в Польше. Затем охранял границу с Беларусью на Волыни в районе Шацких озер. Оттуда был направлен в Харьковскую область, под город Волчанск. В звонках с передовой говорил, что каждый день на нуле может стать для него последним. Он совсем не был приспособлен к войне, но старался быстро научиться, чтобы не отставать от ребят.

Последние его слова перед смертью на войне были: "Мы уже все заряжены на бой. Все будет хорошо".

Директор Минского краеведческого музея Виталий Крутой погиб 12 мая в Харьковской области во время выполнения боевого задания

Директора музея мобилизовали во время визита во Львов. Тогда мужчина прибыл на международный форум по сохранению культурного наследия.

"Я поехал на Международную конференцию сохранения культурного наследия во Львов. Так как поселение в гостиницу было с 12 часов, а я приехал в 7, то я просто вышел на улицу, ко мне сначала подошли двое, потом трое. Спросили документы, спросили военное удостоверение, сказали, что нужно проверить, не уклонист ли я. Потом очень ласково попросили сесть к ним в машину и проехать на 15 мин. Эти 15 мин уже продолжаются больше недели. Быстро забрали документы, телефон, предложили пройти медкомиссию при военкомате. В военкомате не дали возможность даже забрать вещи из гостиницы – сразу забрали в воинскую часть. У меня нет "брони", меня мобилизовали законно. Но этот способ хватать на улице в незнакомом городе", - рассказывал в декабре 2023 года сам Виталий Крутый.

Напомним, в Харькове выросло количество жертв в результате удара РФ по многоэтажке в ночь на 31 мая.

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