Процедура вступления в ЕС: что нужно об этом знать

Процедура вступления в ЕС: что нужно об этом знать

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18 апреля 2022 Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника для оценки способности государства получить статус кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время идет работа над заполнением второй части. Как происходит процедура вступления в ЕС и что такое договоренность fast track, которую хотят применить в отношении Украины?

Вступление в ЕС: как проходит процедура

Процедура вступления в Европейский Союз достаточно сложна и требует немало времени. Если говорить простыми словами, она состоит из следующих этапов:

Перед тем как подавать заявку на вступление в ЕС, страна должна подписать Соглашение об ассоциации. Если государство хочет получить статус кандидата, ему нужно обязательно выполнить все условия, описанные в документе. 1 ноября 2014 Украина подписала Соглашение об ассоциации, хотя о членстве ЕС в ней речь не шла. Далее государство может подавать заявку на вступление в Европейский Союз. В статье 49 Договора о ЕС написано, что это может сделать любая европейская страна, уважающая демократические ценности и обязующаяся их выполнять. Этот этап Украина также уже прошла 28 февраля 2022 года. После подачи заявки идет оценочный этап, когда Европейская комиссия, являющаяся высшим исполнительным органом ЕС, проводит со страной-кандидатом переговоры, чтобы оценить ее соответствие определенным критериям. По результатам переговоров составляется отчет для Совета ЕС, который является высшим законодательным органом Европейского союза. Совет ЕС должен проконсультироваться с Европарламентом (еще один законодательный орган) и, если большинство проголосовало "за", выносится решение о начале рассмотрения заявки: Еврокомиссией разрабатывается и направляется стране-претенденту индивидуальный опросник; Несколько месяцев государство дает ответы на вопросы и направляет их Еврокомиссии; Еще несколько месяцев продолжается рассмотрение ответов, если все в порядке, Еврокомиссией предоставляется вывод о том, что государство может стать кандидатом на членство. Далее определяются условия, по которым страна может присоединиться к Евросоюзу. Состоятся переговоры в виде двусторонней конференции между государством-кандидатом и членами ЕС. Обычно обсуждается транспорт, региональная и налоговая политика, энергетика, внутренние дела и юстиция, сельское хозяйство, финансовая сфера. Результаты этих переговоров входят в проект соглашения о вступлении в ЕС. Следует отметить, что в начале 2020 года в Европейском Союзе изменили порядок проведения этих переговоров. Если раньше их начало означало, что государство-кандидат обязательно станет членом по завершении, то теперь Евросоюз может легально останавливать, прекращать или перезапускать переговоры, если будут неудовлетворительны результаты по отдельным направлениям. После переговоров страна должна получить единогласное одобрение Совета ЕС и одобрение Европарламента (большинство "за"). Далее созывается конференция представителей всех входящих в Евросоюз государств, во время которой подписывается договор о присоединении. Соглашение должны ратифицироваться во всех государствах-членах ЕС и в государстве-кандидате. После завершения всех ратификационных процедур соглашение вступает в силу и государство-кандидат становится полноправным членом Европейского Союза.

Процедура вступления в ЕС занимает десятилетие. Например, в 2001 году Соглашение об ассоциации было заключено Северной Македонией. В 2004 году страна подала заявку на поступление и стала государством-кандидатом в следующем году. Однако сами переговоры начались только в 2020 году. Понятно, что у Украины нет возможности столько ждать.

Договоренность о "fast track": как будет проходить процедура вступления в ЕС для Украины

Украина и вступление в ЕС / Pexels

Переговоры президентки Еврокомиссии и президента Украины завершились договоренностью о "fast track" — это ускоренная процедура, которая будет применена впервые за новейшую историю расширения Евросоюза. Что это значит? Дело в том, что процедура вступления в ЕС имеет несколько "условно обязательных" пунктов. Ни в одном законодательном акте Европейского Союза они не прописаны, а выполняются чисто по традиции. Также нигде не прописан и размер их выполнения. То есть, выполнение этих пунктов можно ускорить, не нарушая при этом указание европейских лидеров.

Пункты об индивидуальном опроснике, отправка ответов на него и рассмотрение этих ответов Еврокомиссией как раз и считаются более традиционными, но не урегулированными законодательством. То есть, здесь процедуру вступления в ЕС можно значительно ускорить, чтобы Украина смогла получить статус кандидата за считанные месяцы, а не годы.

Опросник: что это за документ

Чтобы убедиться, что государство-кандидат на вступление в ЕС европейское и демократическое, уважает фундаментальные права и свободы, не дискриминирует меньшинства, защищает другие европейские ценности, Еврокомиссия создает особый и индивидуальный для каждого случая документ — опросник (questionnaire).

Кроме того, благодаря опроснику проводится глубокий анализ государства, от вопросов о бизнесе до политики. Подготовка индивидуальных вопросов, их аудит и ответ на них всегда занимает время. К примеру, в декабре 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС. Почти год ушел на создание опросника, в котором было 2483 вопроса. Через 45 дней Белград ответил на первый вариант. А отчет ЕС был утвержден комиссией только в октябре 2011 года. Но такая длительная работа не обязательна и процесс может проходить значительно быстрее.

Пока можно сказать одно — Брюссель действительно настроен как можно быстрее подготовить заключение о готовности Украины к получению статуса кандидата на вступление в ЕС.

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