Процедура вступления в ЕС: что нужно об этом знать

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18 апреля 2022 Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника для оценки способности государства получить статус кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время идет работа над заполнением второй части. Как происходит процедура вступления в ЕС и что такое договоренность fast track, которую хотят применить в отношении Украины?
Вступление в ЕС: как проходит процедура
Процедура вступления в Европейский Союз достаточно сложна и требует немало времени. Если говорить простыми словами, она состоит из следующих этапов:
- Перед тем как подавать заявку на вступление в ЕС, страна должна подписать Соглашение об ассоциации. Если государство хочет получить статус кандидата, ему нужно обязательно выполнить все условия, описанные в документе. 1 ноября 2014 Украина подписала Соглашение об ассоциации, хотя о членстве ЕС в ней речь не шла.
- Далее государство может подавать заявку на вступление в Европейский Союз. В статье 49 Договора о ЕС написано, что это может сделать любая европейская страна, уважающая демократические ценности и обязующаяся их выполнять. Этот этап Украина также уже прошла 28 февраля 2022 года.
- После подачи заявки идет оценочный этап, когда Европейская комиссия, являющаяся высшим исполнительным органом ЕС, проводит со страной-кандидатом переговоры, чтобы оценить ее соответствие определенным критериям. По результатам переговоров составляется отчет для Совета ЕС, который является высшим законодательным органом Европейского союза. Совет ЕС должен проконсультироваться с Европарламентом (еще один законодательный орган) и, если большинство проголосовало "за", выносится решение о начале рассмотрения заявки:
- Еврокомиссией разрабатывается и направляется стране-претенденту индивидуальный опросник;
- Несколько месяцев государство дает ответы на вопросы и направляет их Еврокомиссии;
- Еще несколько месяцев продолжается рассмотрение ответов, если все в порядке, Еврокомиссией предоставляется вывод о том, что государство может стать кандидатом на членство.
- Далее определяются условия, по которым страна может присоединиться к Евросоюзу. Состоятся переговоры в виде двусторонней конференции между государством-кандидатом и членами ЕС. Обычно обсуждается транспорт, региональная и налоговая политика, энергетика, внутренние дела и юстиция, сельское хозяйство, финансовая сфера. Результаты этих переговоров входят в проект соглашения о вступлении в ЕС. Следует отметить, что в начале 2020 года в Европейском Союзе изменили порядок проведения этих переговоров. Если раньше их начало означало, что государство-кандидат обязательно станет членом по завершении, то теперь Евросоюз может легально останавливать, прекращать или перезапускать переговоры, если будут неудовлетворительны результаты по отдельным направлениям.
- После переговоров страна должна получить единогласное одобрение Совета ЕС и одобрение Европарламента (большинство "за"). Далее созывается конференция представителей всех входящих в Евросоюз государств, во время которой подписывается договор о присоединении.
- Соглашение должны ратифицироваться во всех государствах-членах ЕС и в государстве-кандидате. После завершения всех ратификационных процедур соглашение вступает в силу и государство-кандидат становится полноправным членом Европейского Союза.
Процедура вступления в ЕС занимает десятилетие. Например, в 2001 году Соглашение об ассоциации было заключено Северной Македонией. В 2004 году страна подала заявку на поступление и стала государством-кандидатом в следующем году. Однако сами переговоры начались только в 2020 году. Понятно, что у Украины нет возможности столько ждать.
Договоренность о "fast track": как будет проходить процедура вступления в ЕС для Украины
Переговоры президентки Еврокомиссии и президента Украины завершились договоренностью о "fast track" — это ускоренная процедура, которая будет применена впервые за новейшую историю расширения Евросоюза. Что это значит? Дело в том, что процедура вступления в ЕС имеет несколько "условно обязательных" пунктов. Ни в одном законодательном акте Европейского Союза они не прописаны, а выполняются чисто по традиции. Также нигде не прописан и размер их выполнения. То есть, выполнение этих пунктов можно ускорить, не нарушая при этом указание европейских лидеров.
Пункты об индивидуальном опроснике, отправка ответов на него и рассмотрение этих ответов Еврокомиссией как раз и считаются более традиционными, но не урегулированными законодательством. То есть, здесь процедуру вступления в ЕС можно значительно ускорить, чтобы Украина смогла получить статус кандидата за считанные месяцы, а не годы.
Опросник: что это за документ
Чтобы убедиться, что государство-кандидат на вступление в ЕС европейское и демократическое, уважает фундаментальные права и свободы, не дискриминирует меньшинства, защищает другие европейские ценности, Еврокомиссия создает особый и индивидуальный для каждого случая документ — опросник (questionnaire).
Кроме того, благодаря опроснику проводится глубокий анализ государства, от вопросов о бизнесе до политики. Подготовка индивидуальных вопросов, их аудит и ответ на них всегда занимает время. К примеру, в декабре 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС. Почти год ушел на создание опросника, в котором было 2483 вопроса. Через 45 дней Белград ответил на первый вариант. А отчет ЕС был утвержден комиссией только в октябре 2011 года. Но такая длительная работа не обязательна и процесс может проходить значительно быстрее.
Пока можно сказать одно — Брюссель действительно настроен как можно быстрее подготовить заключение о готовности Украины к получению статуса кандидата на вступление в ЕС.
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