"Процесс затягивается": военный эксперт рассказал о вероятности нападения Беларуси на Украину

Лукашенко осознает последствия войны против Украины.

Вступление Беларуси в войну против Украины остается вероятным, однако самопровозглашенный президент Лукашенко пытается избежать этого, потому что осознает последствия для себя.

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Об этом в интервью Марку Фейгину сказал военный эксперт из Чехии Юрий Федоров.

"Вступление Беларуси в войну против Украины остается вероятным. Однако сам факт затягивания Минском этого процесса по конечному решению свидетельствует о том, что Лукашенко и его окружение очень не хотят этого. У меня такое ощущение, что белорусский президент-диктатор очень хочет отказать своему "старшему брату" и как-то избежать этого. Потому что последствия для режима Лукашенко и его лично могут быть очень неприятны. Конечно, Лукашенко делает вид, что он готов бросить свои войска против НАТО или Запада, но опрокидывание войск туда-сюда свидетельствует о том, что процесс затягивается", – сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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