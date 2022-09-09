Прочь из Украины, оккупант некрасивый: успехи ВСУ по освобождению юга от россиян в километрах

Украинские военные во время контрнаступления на юге продвинулись вглубь позиций российских военных до нескольких десятков километров.

В то же время в оперативном командовании "Юг" пока не раскрывают названий освобожденных населенных пунктов.

Об этом во время информационного телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Хорошие новости с юга есть, и это главная хорошая новость. Мы продвигаемся, это очевидно. У нас есть углубление в позиции врага от двух до нескольких километров, однако мы пока не оглашаем названия населенных пунктов и направления, по которым мы имеем успех", – рассказала Гуменюк.

Она пояснила, что они не разглашают названий освобожденных населенных пунктов, потому что российские военные продолжают активную деятельность дистанционно.

Ранее сообщалось, что западный аналитик спрогнозировал, что поможет освободить Херсонщину.

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