Продавал "инвалидность" уклонистам: в Кировоградской области отправили под суд чиновника ГСЧС

Мужчина за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.
В Кировоградской области под суд отправили чиновника ГСЧС, который продавал уклонистам справки о непригодности к службе.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Как отмечается, следователи завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из районных управлений ГСЧС в Кировоградской области. Мужчина за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.
“Должностное лицо службы гражданской защиты обещало помочь в оформлении группы инвалидности членам семей мужчин, желавших избежать призыва. В частности, ДБР задокументирован факт, когда за 8000 долларов чиновник обещал "клиенту" через знакомых врачей оформить группу инвалидности для его здоровой жены", — рассказали в ДБР.
Что интересно, для конспирации должностное лицо присоединило к схеме своего брата — бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги. В августе 2023 года работники ДБР задержали чиновника и его брата при получении 8000 долларов.
“Должностное лицо и его брат обвиняются в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы”, — добавили в ДБР.
Напомним, что нардепы предлагают сажать в тюрьму беглецов за границу.
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