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Продавал справки для выезда за границу по €20 тыс.: на Закарпатье задержан злоумышленник

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Продавал справки для выезда за границу по €20 тыс.: на Закарпатье задержан злоумышленник

Государственная пограничная служба Украины

Злоумышленник организовал незаконную схему продаж документов для выезда за границу.

На Закарпатье задержан мужчина, который организовал преступную схему продажи фальшивых документов.

Злоумышленник продавал военнообязанным справки для выезда за границу по 20 тыс. евро.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

По данным правоохранителей, злоумышленник специализировался на изготовлении документов, с помощью которых во время действия военного положения пытались уехать за границу военнообязанные мужчины.

Организатора схемы разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области задержали шестеро мужчин, пытавшихся бежать в Молдову.

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