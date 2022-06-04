Продавали фейковые справки об инвалидности: полиция разоблачила преступников, переправлявших за тысячи долларов мужчин за границу

В Закарпатской области преступная группа продавала поддельные справки об "инвалидности" мужчинам призывного возраста, чтобы они смогли уехать из Украины.

Правоохранители задержали правонарушителей. Согласно информации Нацполиции, житель Закарпатской области организовал преступную схему и привлек к сделке еще двоих львовян.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

"Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания выехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и онлайн сопровождали поездку на поезде. Стоимость "инвалидности" для такого трансфера составляла от 7 тысяч долларов США с одного человека", — говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что главный организатор преступной схемы задержан в Мукачево во время получения 7100 долларов. Сообщников правонарушителя схватили во Львове.

"За незаконную переправку лиц через государственную границу может грозить до 9 лет лишения свободы", — подчеркивают в полиции.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали двух мужчин, которые за 500 долларов незаконно переправляли в Россию соотечественников.

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