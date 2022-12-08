Продажа гуманитарной помощи: в Киеве задержан предприниматель, присвоивший военные товары

В Киеве задержали местного предпринимателя, причастного к продаже военных товаров, которые поставлялись в Украину как гуманитарная помощь.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, киевский бизнесмен продавал военные товары, ввезенные в Украину как гуманитарную помощь. Речь идет о продаже 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму 20 тыс. долларов США.

Во время обысков у предпринимателя изъяли мобильные телефоны и другие устройства, печати и деньги в сумме 860 тыс. гривен, 330 тыс. долларов США и 34 тыс. евро, происхождение которых устанавливается.

"При процессуальном руководстве прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева разоблачен частный предприниматель в незаконной продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Скандалы с продажей гуманитарной помощи в Украине

Несмотря на войну, есть некоторые горе-предприниматели, которые не стесняются зарабатывать на гуманитарной помощи. Так, в Житомирской области руководитель благотворительного фонда продавал гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ. Человек ввозил из-за границы квадрокоптеры, тактические рюкзаки и турникеты и самостоятельно их продавал.

В Ровенской области перекрыли канал нелегальной продажи гуманитрной помощи. Правоохранители обнаружили злоумышленников, которые под видом волонтеров брали со складов Киевской области гуманитарную помощь и продавали ее в Ровно.

Житель Ивано-Франковска украл еду и лекарства, предназначенные для ВСУ и переселенцев, и продавал их на рынке. Мужчину задержали правоохранители.

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