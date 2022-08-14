Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Продление военного положения и мобилизации в Украине поддержал комитет ВР

Дата публикации
Просмотры
2335
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Продление военного положения и мобилизации в Украине поддержал комитет ВР

Фото: ТСН.ua

Военное положение в Украине было введено из-за циничного полномасштабного вторжения страны-террористки РФ.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продолжении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", — сообщил Железняк.

Напомним, военное положение и мобилизацию в Украине продлят еще на 3 месяца.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2335
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация