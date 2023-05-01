Продление военного положения и мобилизации: Зеленский внес проекты законов в Верховную Раду

В Украине в седьмой раз продлят срок действия военного положения и общей мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов по продлению мобилизации и военного положения.

Соответствующие законопроекты зарегистрированы под номерами 9259 и 9260.

На сайте Верховной Рады проекты закона "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" были зарегистрированы 1 мая.

Пока их тексты еще не опубликованы.

Отметим, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были введены еще 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

7 февраля 2023 года Верховная Рада в очередной раз продлила срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 мая 2023 года. Сейчас эти законопроекты предлагают продлить уже в седьмой раз.

Отметим, что в Украине мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. При нарушении правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

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