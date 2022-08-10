Продлит ли Рада военное положение и мобилизацию в Украине: нардеп рассказал

Верховная Рада продолжит военное положение и мобилизацию в Украине на ближайшем пленарном заседании.

На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения, которое ввели в Украине из-за циничного полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Об этом заявил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По словам нардепа, мол соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

"Это будет уже четвертое продление за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа. Пока Срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет также достаточно длинным", — написал Железняк.

Он добавил, что также следует ожидать и указа о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения (речь идет о продлении мобилизации. — ред.).

Следует отметить, что военное положение – это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Следует напомнить, что во время военного положения вводятся следующие ограничения:

усиление охраны стратегических объектов;

трудовая повинность для трудоспособных лиц;

использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны;

принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности;

введение комендантского часа;

введение особого режима въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и транспортных средств;

проверка документов, осмотр вещей, багажа, груза и даже частного имущества;

проведение мирного собрания, митингов, походов и демонстраций;

запрещение деятельности определенных партий или общественных объединений, ведущих работу против Украины;

осуществление принудительного отчуждения частного имущества;

регулирование работы поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфических предприятий, издательств; телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий;

запрещение торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;

введение обеспечения населения основными продовольственными и непродовольственными продуктами.

В период военного положения власти могут проводить эвакуацию населения, если возникает угроза его жизни или здоровью. В этот период не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также судов, органов прокуратуры Украины, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, и органов., подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность

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Также нельзя вносить изменения в Конституцию Украины и проводить выборы, всеукраинские и местные референдумы, а также проведение забастовок, массовых собраний и акций.

На территориях, где ведутся боевые действия, внедрение и осуществление подобных мер правового режима военного положения возлагается непосредственно на военное командование и военные администрации.

Правила и советы того, что должен знать каждый украинец в условиях войны, можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, здесь вы можете прочесть правила поведения во время комендантского часа.

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