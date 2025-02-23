Продлят ли сроки обновления бронирования от мобилизации: министер экономики ответила

Правительство ведет дискуссии о продлении срока обновления критичности предприятий на несколько недель, поскольку некоторые из них могут не успеть завершить процедуру до конца февраля.

Военнообязанные мужчины, имеющие право на бронирование от мобилизации, могут обновить свои данные до конца февраля.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство рассматривает возможность продления срока для предприятий, отвечающих критериям критичности по уровню доходов и заработной плате, что должно составлять не менее 20 тысяч гривен.

"Мы нашли определенный баланс в бронировании, который позволяет бизнесу, работающему и уплачивающему налоги, бронировать до 50% численности. Такой бизнес вносит весомый вклад в государственный бюджет, что помогает обеспечить сектор обороны", — отметила Свириденко.

В то же время, правительство ведет дискуссии о продлении срока обновления критичности предприятий на несколько недель, поскольку некоторые из них могут не успеть завершить процедуру до конца февраля.

Напомним, с 1 марта в Украине изменятся критерии для определения критически важных предприятий, которые могут бронировать своих работников во время мобилизации.